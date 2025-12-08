Migranti | stretta sui rimpatri Svolta nell’Unione Europea Via libera agli hub in Albania
L'Unione Europea introduce nuove misure per rafforzare i rimpatri dei migranti, con un'attenzione particolare agli hub in Albania. Il Consiglio Affari Interni ha approvato tre strumenti fondamentali che completano il Patto migratorio, segnando una svolta nella gestione delle politiche migratorie comunitarie, in vista dell'entrata in vigore della riforma nel giugno 2024.
Arriva dall'Unione Europea la stretta sui migranti. Il Consiglio Affari Interni dell'Ue ha dato il via libera a tre tessere chiave del mosaico legislativo che va a complementare il Patto, ovvero la grande riforma approvata nel 2024, in vigore dal prossimo giugno. Si tratta delle norme sui rimpatri, sul concetto di Paesi terzi sicuri e sulla lista Ue dei Paese di origine sicuri L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Stretta sui rimpatri e via libera agli hub, svolta nell'Ue - L'Europa continua la sua stretta sulla migrazione. Come scrive ansa.it