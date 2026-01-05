Amleto di e con Filippo Timi al Teatro Petrarca | un elogio della follia tra tragedia e commedia

Il Teatro Petrarca di Arezzo ospita “Amleto²”, una rilettura originale e visionaria del testo shakespeariano firmata e interpretata da Filippo Timi. In scena il 6 e 7 gennaio, lo spettacolo propone una versione che mescola tragedia e commedia, esplorando il tema della follia attraverso una narrazione che rovescia i ruoli e le passioni. Un'occasione per riflettere sui confini tra realtà e illusione in un allestimento che invita alla riflessione.

Arezzo, 5 gennaio 2026 – "Amleto²", riscrittura radicale e visionaria del capolavoro shakespeariano firmata e interpretata da Filippo Timi, s arà in scena al Teatro Petrarca di Arezzo martedì 6 gennaio ore 21, con replica mercoledì 7 gennaio alla stessa ora, uno spettacolo che prende il testo originale e lo stravolge rovesciando passioni e personaggi all'interno di una stessa gabbia da circo, spazio simbolico e mentale in cui prende forma questo irriverente elogio della follia. La produzione è firmata Teatro Franco ParentiFondazione Teatro della Toscana con le luci di Oscar Frosio e in scena, accanto a Filippo Timi, Marina Rocco, Elena Lietti, Lucia Mascino, Gabriele Brunelli e Mattia Chiarelli.

