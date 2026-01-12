Il cuore di Rimini sale sul palco | al Teatro Galli la festa per i 25 anni di Opera Sant’Antonio per i poveri

Il Teatro Galli di Rimini ospita una celebrazione speciale per i 25 anni di Opera Sant’Antonio, un’iniziativa dedicata a sostenere le persone in difficoltà. Un evento che unisce musica, narrazione e solidarietà, coinvolgendo la comunità locale. Un’occasione per riflettere sull’importanza di aiutare chi si trova in condizioni di vulnerabilità, rafforzando il senso di vicinanza e impegno civico.

La musica che fa sorridere, le storie che scaldano il cuore e una città che si stringe attorno ai suoi cittadini più fragili. Mercoledì 14 gennaio 2026, il Teatro Amintore Galli aprirà le sue porte per un compleanno speciale: i primi 25 anni di Opera Sant’Antonio per i poveri. Quello che era nato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

