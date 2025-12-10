Rimessa Fab presenta Laura Sciocchetti Quartet Once she wrote now she sings
Rimessa Fab ospita il Laura Sciocchetti Quartet con il progetto “Once she wrote, now she sings”. Laura Sciocchetti, cantante e compositrice di rilievo nel panorama jazz italiano, si distingue per il suo talento e la sua formazione, che include studi con Elisabetta Antonini e il Conservatorio S.
Laura Sciocchetti è una cantante e compositrice, tra le più interessanti del panorama nazionale. Studia canto jazz con Elisabetta Antonini e successivamente si perfeziona presso il Conservatorio S. Cecilia di Roma con musicisti di chiara fama quali Maria Pia De Vito, Carla Marcotulli, Danilo Rea. 🔗 Leggi su Romatoday.it
