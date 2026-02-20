Rifondazione | La memoria della città infangata dall' ennesima sede fascista

Rifondazione denuncia che, ancora una volta, un gruppo neofascista aprirà una sede nel centro cittadino. La causa è la tolleranza delle autorità locali verso queste presenze, nonostante la storia della città, decorata con medaglie per la Resistenza. La decisione di concedere spazio a un’organizzazione con ideologie contrarie ai valori antifascisti rischia di infangare la memoria collettiva e di alimentare tensioni. La cittadina si prepara a reagire, consapevole del peso di questo episodio sulla propria identità.

Il circolo "Rosa Luxemburg" del Prc: «Sconvolgente che una Giunta di centrosinistra conceda l'agibilità politica a Forza Nuova» «Per l'ennesima volta una formazione neofascista inaugurerà una propria sede nella nostra città. In una città medaglia d'oro per la Resistenza riteniamo inaccettabile sia permessa una cosa simile. È altresì sconvolgente come una giunta di (a loro dire) "centro-sinistra" possa concedere agibilità politica a partiti come Forza Nuova. Un'organizzazione, è giusto ricordarlo, il cui capo è un ex latitante condannato per banda armata, che proviene direttamente dal terrorismo neofascista degli anni '70 e '80 e i cui militanti, ancora oggi, non scordano i mezzi di un tempo rendendosi partecipi di svariate azioni criminali (su tutte ricordiamo l'assalto alla sede della Cgil durante la pandemia).

