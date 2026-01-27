In occasione del Giorno della memoria, si ricorda la Shoah, una delle più grandi tragedie del Novecento causata dall’odio e dalla barbarie. È un momento di riflessione e rispetto per le vittime di quell’orrore.

AGI - "In occasione del Giorno della memoria rendiamo omaggio alle vittime della Shoah, la più grande tragedia del Novecento, causata da un odio cieco e barbaro contro il popolo ebraico". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa. "Una data importante che non può e non deve ridursi alla sola commemorazione, ma diventare occasione di riflessione e responsabilità, capace di tenere viva, ogni giorno, la memoria e tramandare alle nuove generazioni i valori di tolleranza e rispetto - sottolinea -. Rinnoviamo la nostra vicinanza e solidarietà al popolo ebraico e continuiamo a tenere alta la guardia davanti al riaffacciarsi di vergognosi e inaccettabili rigurgiti razzisti, antisemiti e antisionisti". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Giorno della memoria. Meloni: "Condanniamo la complicità fascista"

Approfondimenti su Giorno della memoria

In occasione del Giorno della Memoria, Giorgia Meloni ha sottolineato l'importanza di ricordare le atrocità dei campi di concentramento e di rinnovare l’impegno contro il crescente antisemitismo che si sta diffondendo nuovamente.

In occasione del Giorno della Memoria 2026, Officine della Cultura promuove una tournée teatrale in tutta Italia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Giorno della memoria

Argomenti discussi: Celebrazione del Giorno della memoria; Giorno della Memoria, Gualtieri: Fascisti spariti dalla fiction sul rastrellamento di Roma. Gli eventi del 27 gennaio; Meloni e la Memoria. Oltre il ddl Antisemitismo: ecco le proposte allo studio a Palazzo Chigi per contrastare il fenomeno; Groenlandia, Meloni tenta la mediazione in chiave anti-escalation.

Giorno della Memoria, Meloni: Antisemitismo morbo che è tornato a diffondersiNel Giorno della Memoria, la premier ha ricordato gli orrori del nazismo e dei campi di concentramento, oltre a portare l'attenzione anche sul ritorno, in tempi recenti, dell'odio anti-ebraico ... ilgiornale.it

Giorno della Memoria, celebrazione con il presidente Mattarella e la premier Meloni - DirettaAl Quirinale la celebrazione del Giorno della Memoria con il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni ... repubblica.it

Giorno della Memoria ad Acireale: bandiere a mezz’asta e il messaggio del sindaco Barbagallo contro odio, razzismo e indifferenza. #GiornodellaMemoria #Acireale #Olocausto #Memoria #Istituzioni - facebook.com facebook

Il 27 gennaio è il Giorno della Memoria. Ricordare significa assumersi una responsabilità nel presente: riconoscere i segnali dell’odio, contrastare l’antisemitismo, oggi tornato a diffondersi in modo preoccupante, e non restare indifferenti. x.com