Giornata della Memoria Rifondazione Comunista promuove manifesti in Valdarno per ricordare il ruolo dell’Armata Rossa

oggi Rifondazione Comunista ha affisso manifesti in diverse città del Valdarno per ricordare il ruolo dell’Armata Rossa. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra chi apprezza il gesto e chi lo considera polemico. La campagna si è concentrata nei comuni di San Giovanni Valdarno, Montevarchi, Terranuova Bracciolini e Loro Ciuffenna, coinvolgendo gran parte della provincia di Arezzo.

Arezzo, 28 gennaio 2026 – In occasione della Giornata della Memoria, Rifondazione Comunista ha promosso un'affissione pubblica di manifesti nel Valdarno aretino, nei comuni di San Giovanni Valdarno, Montevarchi, Terranuova Bracciolini e Loro Ciuffenna, oltre che in gran parte della provincia di Arezzo. I cartelloni raffigurano un soldato dell'Armata Rossa che abbraccia un prigioniero dei campi di concentramento, accompagnati dalla scritta "Grazie" in italiano e in russo e dal messaggio: «La memoria non si cancella. 27 gennaio 1945: i sovietici liberarono i prigionieri di Auschwitz cacciando i nazisti».

