Smantellata la rete dello streaming illegale | identificati 100mila utenti italiani

La polizia ha smantellato una vasta rete di streaming illegale. Sono stati identificati oltre 100mila utenti italiani che usavano piattaforme come Sky, Dazn, Netflix e Disney+. In totale, 31 persone sono finite sotto indagine. L’operazione ha portato alla luce un giro di contenuti pirata che coinvolgeva tantissimi spettatori nel nostro paese.

Concluse le indagini internazionali condotte dalla Procura di Catania: 31 gli indagati per frode informatica e riciclaggio Sono 31 gli indagati e oltre 100mila gli utenti italiani identificati che usavano le piattaforme illegali per vedere i contenuti di Sky, Dazn, Mediaset, Amazon Prime, Netflix, Paramount, Disney+. È il risultato dell'operazione "Switch off", indagine internazionale condotta dalla Procura di Catania con il coordinamento di Eurojust e il coinvolgimento di Europol ed Interpol. L'attività investigativa da un punto di vista operativo è stata coordinata dal servizio di polizia postale e per la sicurezza cibernetica.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Streaming Illegale

Ultime notizie su Streaming Illegale

