Fiumicino navi ed elicotteri della Finanza sul Tevere | pontile abusivo sequestrato

A Fiumicino, ieri, navi e elicotteri della Guardia di Finanza hanno individuato un pontile abusivo sul Tevere. I militari hanno scoperto una struttura costruita senza autorizzazioni, che disturbava il corso naturale del fiume e minacciava la sicurezza dell’area. Sul posto, sono stati sequestrati materiali e attrezzature e sono stati identificati i responsabili. L’intervento rientra in un’operazione contro l’abusivismo ambientale e dimostra l’impegno delle forze dell’ordine a tutelare il patrimonio naturale. La zona rimane sotto stretta sorveglianza.

Fiumicino, 20 febbraio 2026 – L’intervento congiunto dei militari della Sezione Operativa Navale di Roma, della Stazione Navale di Civitavecchia e della Sezione Aerea di Pratica di Mare, sotto il coordinamento del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Civitavecchia, ha consentito di documentare condotte a danno dell’ambiente. Le verifiche hanno portato all’accertamento di violazioni di natura penale e al sequestro di un pontile di circa 30 mq, ubicato su un’area demaniale golenale sul fiume Tevere, in corso di ristrutturazione senza le previste autorizzazioni. L’attività si è conclusa con la segnalazione di un soggetto giuridico all’Autorità giudiziaria competente.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Porlezza, scoperto un pontile abusivo sul lago Leggi anche: Fiumicino, rifiuti speciali abbandonati sul Tevere: sopralluogo in pieno centro storico Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Fiumicino, navi ed elicotteri della Finanza sul Tevere: pontile abusivo sequestratoFiumicino, 20 febbraio 2026 – L’intervento congiunto dei militari della Sezione Operativa Navale di Roma, della Stazione Navale di Civitavecchia e della Sezione Aerea di Pratica di Mare, sotto il coor ... ilfaroonline.it Rogo in rimessaggio barche a Fiumicino, vigili del fuoco al lavoro. Impegnati anche due elicotteriSi espande l'incendio divampato da un rimessaggio imbarcazioni a Fiumicino. Le fiamme hanno attraversato il Tevere e a bruciare è anche la vegetazione sulla sponda di Ostia. Sul posto i vigili del ... rainews.it Io ne ho viste fiamme che voi umani non potreste immaginarvi: navi da combattimento con strane fiamme al largo dei bastioni di Ostia, e ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Fiumicino...". - facebook.com facebook