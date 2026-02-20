Rifiuti speciali abbandonati nei terreni agricoli operazione dei Carabinieri in Puglia e Campania

I Carabinieri hanno scoperto rifiuti speciali abbandonati nei terreni agricoli di Puglia e Campania, causando danni all’ambiente e alle coltivazioni. Durante un’operazione, hanno sequestrato diverse aree in cui si trovavano sacchi e bidoni pieni di sostanze pericolose. L’indagine ha portato alla luce un traffico illecito di rifiuti, coinvolgendo anche gruppi operanti in Bulgaria. I militari hanno eseguito misure restrittive contro i responsabili, che cercavano di nascondere i rifiuti tra le campagne. La situazione desta preoccupazione tra gli agricoltori locali.

Nelle province di Brindisi, Bari, Salerno e Sofia (Bulgaria), i Carabinieri del Gruppo per la Tutela dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli, unitamente ai Carabinieri dei Comandi Provinciali territorialmente competenti, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di nr. 6 soggetti (nr. 4 arresti in carcere e nr. 2 arresti domiciliari), ritenuti responsabili a vario titolo del reato di associazione a delinquere attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti con l'aggravante della transnazionalità, spedizione illecita di rifiuti e gestione illecita di rifiuti.