Rifiuti speciali abbandonati nei terreni agricoli operazione dei Carabinieri in Puglia e Campania

Da anteprima24.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri hanno scoperto rifiuti speciali abbandonati nei terreni agricoli di Puglia e Campania, causando danni all’ambiente e alle coltivazioni. Durante un’operazione, hanno sequestrato diverse aree in cui si trovavano sacchi e bidoni pieni di sostanze pericolose. L’indagine ha portato alla luce un traffico illecito di rifiuti, coinvolgendo anche gruppi operanti in Bulgaria. I militari hanno eseguito misure restrittive contro i responsabili, che cercavano di nascondere i rifiuti tra le campagne. La situazione desta preoccupazione tra gli agricoltori locali.

Tempo di lettura: 5 minuti Nelle province di Brindisi, Bari, Salerno e Sofia (Bulgaria), i Carabinieri del Gruppo per la Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli, unitamente ai Carabinieri dei Comandi Provinciali territorialmente competenti, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di nr. 6 soggetti (nr. 4 arresti in carcere e nr. 2 arresti domiciliari), ritenuti responsabili a vario titolo del reato di associazione a delinquere attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti con l’aggravante della transnazionalità, spedizione illecita di rifiuti e gestione illecita di rifiuti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

rifiuti speciali abbandonati nei terreni agricoli operazione dei carabinieri in puglia e campania
© Anteprima24.it - Rifiuti speciali abbandonati nei terreni agricoli, operazione dei Carabinieri in Puglia e Campania

Leggi anche: Rifiuti speciali smaltiti illegalmente, maxi blitz dei carabinieri in Campania: 12 misure cautelari

Leggi anche: Rifiuti speciali, batterie e fusti d'olio abbandonati: imprenditore nei guai

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Rifiuti speciali abbandonati in un terreno, sequestrati 90 metri cubi di discarica: sei persone denunciate; Pioggia di multe per gli incivili che abbandonano rifiuti in strada; Croce di Cava, auto smembrata e abbandonata nel bosco; Rifiuti abbandonati nei campi, annullata l’ordinanza di Aprile contro incolpevoli proprietari e usufruttuari.

Inchiesta sul presunto traffico di rifiuti tessili, dissequestrata la Fashion Moda di FrattaminoreDissequestro e restituzione all’avente diritto: prima tappa importante nella maxi inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli Nord in materia di presunto smaltimento illecito di rifiuti speciali nel ... internapoli.it

rifiuti speciali abbandonati neiRifiuti speciali, batterie e fusti d'olio abbandonati: imprenditore nei guaiI militari del nucleo forestale di Rapallo, durante alcuni controlli, hanno individuato e svolto accertamenti in un immobile di Recco, utilizzato impropriamente come deposito di rifiuti speciali. genovatoday.it