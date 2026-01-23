Abbandona tre taniche con 75 kg d' olio esausto vicino ai cassonetti | ' beccato'

Una persona di 37 anni è stata denunciata per aver abbandonato tre taniche contenenti complessivamente 75 kg di olio esausto vicino ai cassonetti nella zona della Media Val Bisagno. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’identificazione e alla contestazione dell’atto illecito, che rappresenta un grave episodio di gestione non corretta dei rifiuti speciali.

