Abbandona tre taniche con 75 kg d' olio esausto vicino ai cassonetti | ' beccato'
Una persona di 37 anni è stata denunciata per aver abbandonato tre taniche contenenti complessivamente 75 kg di olio esausto vicino ai cassonetti nella zona della Media Val Bisagno. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’identificazione e alla contestazione dell’atto illecito, che rappresenta un grave episodio di gestione non corretta dei rifiuti speciali.
Un italiano di 37 anni è stato denunciato per abbandono di rifiuti speciali pericolosi dopo le indagini svolte sul territorio della Media Val Bisagno dalla polizia locale. Gli accertamenti sono iniziati dopo il ritrovamento di tre taniche di olio motore esausto nei pressi dei cassonetti.
