Abbandona rifiuti nel mercato alimentare di Pozzuoli | denunciato

Un uomo è stato denunciato e multato nel mercato alimentare di Pozzuoli, Napoli, per aver abbandonato rifiuti in modo illecito. Gli agenti della Polizia Municipale lo hanno sorpreso mentre commetteva l'irregolarità, intervenendo prontamente per garantire il rispetto delle norme ambientali. L'episodio evidenzia l'importanza di mantenere comportamenti corretti nel rispetto delle regole per tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

