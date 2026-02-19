Rifiuti dispersi dopo la raccolta serve più attenzione e rispetto | la protesta di un lettore

Un lettore denuncia che giovedì alle 9:20, in via Cavalli 1330 a Santa Maria Nuova, molti rifiuti sono rimasti sul asfalto dopo la raccolta della plastica. Durante l’operazione, il compattatore ha perso alcuni sacchetti che sono andati in frantumi, lasciando pezzi e bottiglie sulle strade. La scena ha attirato l’attenzione dei passanti e ha sollevato preoccupazioni sulla cura e il rispetto nel gestire i rifiuti. La mancanza di attenzione durante le operazioni di raccolta crea disordine e rischia di aumentare l’abbandono selvaggio.

Scrive un lettore: "Giovedì alle 9:20 in via Cavalli 1330, a Santa Maria Nuova, durante la raccolta della plastica, diversi rifiuti sono caduti dal compattatore del mezzo e sono rimasti sull'asfalto. Alla mia richiesta di provvedere alla raccolta, gli operatori hanno reagito in modo poco rispettoso, recuperando solo parte del materiale e lasciando il resto a terra. L'autista, sceso dal mezzo, prima di allontanarsi, ha rivolto nei miei confronti espressioni offensive, comportamento che ritengo inaccettabile. Trovo grave che un cittadino, dopo aver pagato regolarmente il servizio, debba intervenire personalmente per ripulire quanto lasciato dagli stessi operatori incaricati della raccolta.