Neve e ghiaccio ostacolano la raccolta rifiuti il punto di Alea | Numerose criticità problemi nelle aree condominali

Le condizioni di neve e ghiaccio influenzano la raccolta dei rifiuti, creando criticità nelle aree condominali. Nonostante le difficoltà operative legate alle basse temperature, gli operatori proseguono gli interventi con impegno, lavorando quotidianamente per ripristinare la regolare consegna dei servizi di raccolta. La situazione richiede pazienza e collaborazione da parte dei cittadini, in attesa di condizioni climatiche più favorevoli.

Scuole chiuse per neve e gelo. Dalla Toscana alla Puglia fino al Molise: le ordinanze città per città - Scuole chiuse in molte città italiane a causa dell'ondata di maltempo che sta interessando il nostro Paese. msn.com

Maltempo a Avellino, scuole chiuse e freddo: neve, ghiaccio e pioggia - Previsioni rispettate: neve in una larga fetta della provincia, vento e pioggia nel resto del territorio. ilmattino.it

Telesveva. . Neve e ghiaccio in Puglia, lo scenario da fiaba di Castel del Monte e della Murgia #puglia #attualità #meteo #neve - facebook.com facebook

Una nuova ondata di neve e ghiaccio ha colpito l’Europa occidentale: in particolare, dopo una breve pausa, la neve ha ripreso a cadere su parte della Francia e a l'Île-de-France, la regione di Parigi. Montmartre, la celebre collina dominata dal Sacro Cuore, si x.com

