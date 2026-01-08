Neve e ghiaccio ostacolano la raccolta rifiuti il punto di Alea | Numerose criticità problemi nelle aree condominali
Le condizioni di neve e ghiaccio influenzano la raccolta dei rifiuti, creando criticità nelle aree condominali. Nonostante le difficoltà operative legate alle basse temperature, gli operatori proseguono gli interventi con impegno, lavorando quotidianamente per ripristinare la regolare consegna dei servizi di raccolta. La situazione richiede pazienza e collaborazione da parte dei cittadini, in attesa di condizioni climatiche più favorevoli.
“Nonostante le notevoli difficoltà operative legate al ghiaccio e alle temperature estremamente rigide, gli operatori sono al lavoro, per ripristinare di giorno in giorno la normalità dei servizi”. Alea Ambiente fa il punto sulla raccolta dei rifiuti, condizionata dalla nevicata dell'Epifania. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Raccolta rifiuti 2026, le novità spiegate da Alea: "Stesso calendario, più servizi nelle festività"
Leggi anche: Rifiuti, i numeri di Alea ad Ecomondo: "Il sistema funziona. All'anno gestiamo 190 mila giri di raccolta"
Neve e ghiaccio, in corso il recupero dei servizi porta a porta. Ecocentri riaperti a San Casciano e Barberino - Nel pomeriggio sono stati riaperti al pubblico gli Ecocentri di San Casciano (Canciulle) e Barberino Tavarnelle, dove le condizioni di ghiaccio presenti sul manto stradale e nelle aree di accesso ... 055firenze.it
Scuole chiuse per neve e gelo. Dalla Toscana alla Puglia fino al Molise: le ordinanze città per città - Scuole chiuse in molte città italiane a causa dell'ondata di maltempo che sta interessando il nostro Paese. msn.com
Maltempo a Avellino, scuole chiuse e freddo: neve, ghiaccio e pioggia - Previsioni rispettate: neve in una larga fetta della provincia, vento e pioggia nel resto del territorio. ilmattino.it
Telesveva. . Neve e ghiaccio in Puglia, lo scenario da fiaba di Castel del Monte e della Murgia #puglia #attualità #meteo #neve - facebook.com facebook
Una nuova ondata di neve e ghiaccio ha colpito l’Europa occidentale: in particolare, dopo una breve pausa, la neve ha ripreso a cadere su parte della Francia e a l'Île-de-France, la regione di Parigi. Montmartre, la celebre collina dominata dal Sacro Cuore, si x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.