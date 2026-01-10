Modigliana disagi per neve e rifiuti | Ho sollecitato Alea per la raccolta

A Modigliana si registrano disagi legati alla mancata raccolta dei rifiuti da parte di Alea, sia nelle zone rurali che nel centro cittadino, nonostante le date previste. La situazione, influenzata anche dalle recenti nevicate, ha suscitato numerose segnalazioni da parte dei residenti. In risposta, sono stati sollecitati interventi per ripristinare il servizio e garantire la regolare gestione dei rifiuti.

La mancata raccolta rifiuti da parte di Alea, sia nelle strade in campagna sia lungo le vie cittadine, nelle giornate previste in calendario, è stata al centro di numerose lamentele, nei giorni scorsi, da parte dei cittadini di Modigliana. Le polemiche hanno infiammato anche i due principali social locali. La prima lamentela documentata da uno dei due più attivi – il gruppo Whatsapp ‘Modigliana solo eventi’, con 815 membri – è la mail di Giuseppina Rontini. Inviata giovedì scorso al Dipartimento prevenzione dell’Ausl Romagna ha segnalato i notevoli disagi per il mancato ritiro dell’umido in alcune zone centrali e periferiche di Modigliana dallo scorso 29-30 dicembre, nonostante le segnalazioni ad Alea e al Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

