Iniziano i lavori per il rifacimento del ponte | nuove modifiche alla viabilità

Lunedì mattina alle otto iniziano i lavori di scavo e spostamento dei sottoservizi sul ponte tra via Borgatti e via Virgiliana. La viabilità subirà modifiche, con alcune strade chiuse o percorribili con deviazioni. Gli interventi sono necessari per preparare l’abbattimento e la ricostruzione del ponte. I lavori durano alcuni giorni e coinvolgono residenti e automobilisti.

Cambia la viabilità. Scatteranno, infatti, lunedì 2 febbraio alle 8 gli interventi di spostamento di alcuni sottoservizi, in previsione dell'abbattimento per la futura ricostruzione del ponte sulla Sp 9, tra via Borgatti e via Virgiliana. Le barriere di testata delle zone di lavoro dovranno essere dotate di apparati con luce rossa fissa, in particolare per i casi di scarsa visibilità e nelle ore notturne. Infine, nel caso si rendesse necessario, dovrà essere predisposto un corridoio pedonale di un metro di larghezza, al fine di mettere in sicurezza anche l'utenza pedonale.

