Linea Firenze-Viareggio lavori sui binari Modifiche ai treni da gennaio a marzo

Dal 12 gennaio al 27 febbraio 2026, sulla linea Firenze–Pistoia–Viareggio saranno effettuati interventi di manutenzione straordinaria sui binari. Durante questo periodo, potrebbero esserci modifiche agli orari e alle tratte dei treni. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti prima di pianificare i propri spostamenti. Questi lavori sono necessari per garantire la sicurezza e l’efficienza del servizio ferroviario.

Dal 12 gennaio al 27 febbraio 2026 sono in programma importanti lavori di manutenzione straordinaria sulla linea ferroviaria Firenze–Pistoia–Viareggio. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) interverrà per il rinnovo dei binari nel tratto compreso tra le stazioni di Montecarlo–San Salvatore e.

Lavori sulla linea per rinnovare i binari - I cantieri interesseranno i binari tra le stazioni di Montecarlo-

Firenze, riprende il servizio della linea T2 della tramvia dopo l’incendio x.com

Fiamme sotto il viadotto, per linea T2 tramvia Firenze servizio limitato. Per verifiche tecniche a struttura #ANSA - facebook.com facebook

