Riduzione liste d’attesa nell’Asl Lecce 148 ricoveri già eseguiti in due settimane

Dall’inizio dei piani straordinari di riduzione delle liste d’attesa, il 2 febbraio 2026, l’Asl Lecce ha eseguito 148 ricoveri in sole due settimane. La causa principale è l’intensificazione delle attività e il potenziamento delle prenotazioni nelle strutture sanitarie. Questi interventi mirano a recuperare il tempo perso e a ridurre le attese per le prestazioni prioritarie. Più di un terzo degli utenti con priorità U o B è stato già contattato per programmare le visite.

BARILECCE - Dall'inizio dei piani straordinari di abbattimento delle liste d'attesa, 2 febbraio 2026 fino a ieri, quasi un terzo delle persone che attendevano una prestazione con priorità U o B, (target dei piani condiviso tra aziende e Regione) è stato contattato dalle dieci aziende ed enti del servizio sanitario regionale. È questo il primo responso che arriva dopo due settimane di sperimentazione. Ma il dato più interessante è quello che riguarda l'Asl di Lecce dove si registra il numero maggiore di ricoveri già eseguiti, ovvero 148 in due settimane. Rispetto ai dati della prima settimana i recall sono raddoppiati e le prestazioni eseguite triplicate.