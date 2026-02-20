' Ridi che fa bene' settima edizione dello spettacolo comico e solidale
A Ferrara, lo spettacolo comico ‘Ridi che fa bene’ torna per la settima volta, portando risate e solidarietà. La serata coinvolge artisti locali e pubblico, con un incasso destinato a una causa benefica. I partecipanti si sono riuniti nel teatro della città, pronti a divertirsi per sostenere un progetto sociale. L’evento si conferma come un appuntamento consolidato, che ogni anno richiama molti appassionati di comicità e solidarietà. La serata si svolgerà nel centro storico, presso il teatro comunale.
Serata in allegria, di cabaret, beneficenza e divertimento. A Ferrara ritorna lo spettacolo comico ‘Ridi che fa bene’, giunto alla sua settima edizione. L'evento si terrà sabato 21 alle 21, presso la Sala Estense e il ricavato della serata sarà interamente devoluto alla Fondazione Ado. Con i comici Mirco Turra e Alex Bergamini, le voci e la simpatia di Elena, Marco Filocamo e Francesco Preci. L’imprevedibilità di Solo e la comicitá di Marco Bettelli e Laura Ambrosi. Il tutto presentato con l'esilarante comicità del Duo Torri. Per informazioni e biglietti è possibile chiamare il numero 0532 972400 o scrivere a ufficio.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Ridi che fa bene, la settima edizione torna alla sala Estense
