Pucci rinuncia a Sanremo 2026 Paolo Bonolis | Un ottimo comico fa più che bene a non andare

Andrea Pucci ha deciso di non partecipare a Sanremo 2026. Il comico ha scelto di rinunciare dopo aver ricevuto diversi attacchi, preferendo evitare polemiche e mantenere la sua tranquillità. Paolo Bonolis si è schierato dalla sua parte, dicendo che è una scelta saggia e che fa più che bene a non andare. La decisione di Pucci ha suscitato discussioni tra colleghi e fan, con molti che apprezzano la sua scelta di mettere il benessere personale davanti alle pressioni.

