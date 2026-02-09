Pucci rinuncia a Sanremo 2026 Paolo Bonolis | Un ottimo comico fa più che bene a non andare

Andrea Pucci ha deciso di non partecipare a Sanremo 2026. Il comico ha scelto di rinunciare dopo aver ricevuto diversi attacchi, preferendo evitare polemiche e mantenere la sua tranquillità. Paolo Bonolis si è schierato dalla sua parte, dicendo che è una scelta saggia e che fa più che bene a non andare. La decisione di Pucci ha suscitato discussioni tra colleghi e fan, con molti che apprezzano la sua scelta di mettere il benessere personale davanti alle pressioni.

“Pucci si è sentito minacciato? Ha fatto bene a ritirarsi da Sanremo 2026, è un ottimo comico. Povia scrive bene, anche se politicamente fa discutere. Taratata mi ha fatto tornare l’entusiasmo”: così Paolo Bonolis

Paolo Bonolis torna in televisione con “Taratata” e presenta due serate speciali.

Pucci rinuncia a Sanremo. Quando un comico diventa una battaglia politica

Andrea Pucci rinuncia a partecipare a Sanremo.

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia a co-conduzione. Solidarietà di Meloni; Pucci rinuncia a Sanremo: Non odio nessuno. Meloni: Spaventosa deriva illiberale della sinistra; Pucci rinuncia a Sanremo, Meloni attacca la sinistra; Pucci rinuncia a Sanremo, Meloni attacca la sinistra: Spaventosa deriva illiberale. La Russa lo chiama: Ripensaci.

pucci rinuncia a sanremoMinacce e insulti, Pucci rinuncia a Sanremo. Meloni, stop al doppiopesismo della sinistraAGI - Andrea Pucci rinuncia a Sanremo dopo le polemiche che hanno accompagnato l'annuncio di Carlo Conti sulla presenza del comico milanese come co-conduttore della terza serata del Festival. Il cabar ... msn.com

pucci rinuncia a sanremoSanremo 2026, il caso Andrea Pucci: polemiche e reazioni dopo la rinuncia alla co-conduzioneAndrea Pucci ha fatto un passo indietro, rinunciando a Sanremo 2026. Il comico è stato colpito da commenti negativi e accuse. donnaglamour.it

