A Roma la settima edizione del Gala dello Sport targato OPES

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, in prossimità delle festività natalizie, si è tenuta la settima edizione del Gala dello Sport targato OPES. Un evento che celebra le eccellenze sportive italiane, premiando realtà innovative e di grande impatto. Quattro realtà sono state riconosciute per il loro contributo straordinario, sottolineando l’impegno di OPES nel promuovere i valori dello sport e dell’innovazione nel panorama nazionale.

Premiate quattro realtà selezionate per "eccellenza e impatto innovativo" ROMA - Anche quest'anno, a ridosso delle festività natalizie, OPES ha dato vita al Gala dello Sport. L'appuntamento, ormai consueto e partecipatissimo, è giunto alla settima edizione. A Palazzo Brancaccio è andata in scena una. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

