A Roma la settima edizione del Gala dello Sport targato OPES

A Roma, in prossimità delle festività natalizie, si è tenuta la settima edizione del Gala dello Sport targato OPES. Un evento che celebra le eccellenze sportive italiane, premiando realtà innovative e di grande impatto. Quattro realtà sono state riconosciute per il loro contributo straordinario, sottolineando l’impegno di OPES nel promuovere i valori dello sport e dell’innovazione nel panorama nazionale.

ROMA - Anche quest'anno, a ridosso delle festività natalizie, OPES ha dato vita al Gala dello Sport. L'appuntamento, ormai consueto e partecipatissimo, è giunto alla settima edizione. A Palazzo Brancaccio è andata in scena una.

Gran Galà dello Sport Opes, a Roma in scena la 7/a edizione - Si rinnova l'appuntamento con il Gran Galà dello Sport firmato Opes, giunto alla 7/a edizione, che nasce per valorizzare le iniziative che generano impatto sociale e sportivo nei territori. ansa.it

