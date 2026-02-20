Dopo il Covid, molte aziende hanno scelto di evitare il contratto collettivo, ricorrendo sempre di più ai lavoratori in somministrazione. Durante la pandemia, il numero di persone impiegate temporaneamente è cresciuto significativamente, ma ora questa tendenza si mantiene stabile. Le imprese preferiscono questa soluzione per maggiore flessibilità e meno vincoli contrattuali. Questa scelta interessa soprattutto settori come la logistica e il retail, dove la richiesta di lavoratori temporanei resta elevata. La situazione continua a influenzare il mercato del lavoro italiano.

Picchi di lavoratori in somministrazione durante la pandemia, ma, da allora, il ricorso agli ex-interinali non si è più ridotto. "Segno – spiega Francesca Butturini, segretaria provinciale Nidil Cgil di Brescia – che l’uso del personale in somministrazione si è consolidato notevolmente, anche nel comparto manifatturiero, come ci indicano i dati bresciani. Questa è anche la conseguenza di una serie di normative che hanno liberalizzato l’applicazione". Dall’indagine emerge, del resto, che una quota rilevante, il 13%, arriva alla somministrazione su suggerimento o richiesta dell’azienda con cui il lavoratore o lavoratrice è già entrato in contatto e ha costruito un rapporto, e che preferisce una relazione lavorativa indiretta, più vantaggiosa in termini di flessibilità, utile alla gestione dei picchi produttivi e della stagionalità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Ricorso strutturale dopo il Covid. I datori evitano il contratto collettivo"

