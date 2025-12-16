Lunedì 15 dicembre si è tenuta a Pisa l’assemblea degli agenti di commercio FNAARC, promossa da Confcommercio. L'incontro ha rappresentato un momento importante di confronto sulle questioni attuali del settore e sull’esigenza di rinnovare il contratto collettivo, per rispondere alle sfide del mercato e garantire un futuro sostenibile per gli agenti.

© Lanazione.it - Lavoro, gli agenti di commercio in assemblea: “Occorre rinnovare il contratto collettivo”

Pisa, 16 dicembre 2025 – Si è svolta lunedì 15 dicembre presso la sede della Confcommercio di Pisa l’assemblea degli agenti FNAARC della provincia di Pisa, un incontro costruttivo per fare il punto sulle novità e sulle sfide del settore. “Abbiamo parlato delle condizioni degli agenti e delle ultime novità per il settore, ribadendo l’importanza di tutelare i professionisti e garantire aggiornamenti puntuali sulle normative”, afferma il Presidente degli agenti FNAARC Confcommercio Pisa, Domenico Greco. “Particolare attenzione è stata dedicata alle informazioni emerse durante l’Assemblea Nazionale di Milano dello scorso novembre, con aggiornamenti su Enasarco, sulla questione dei contratti pirata che non tutelano adeguatamente gli agenti di commercio, e sul rinnovo dell’Accordo Economico Collettivo del settore commercio, attivo dal primo luglio 2025”. Lanazione.it

