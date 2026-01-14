Comune di Torregrotta siglato il contratto collettivo integrativo

Il Comune di Torregrotta ha firmato il Contratto Collettivo Integrativo 2025/2027, segnando il quarto anno consecutivo in cui si conclude il Contratto Decentrato nell’arco dell’anno solare. Questa firma rappresenta un passaggio importante per l’amministrazione comunale e i dipendenti, garantendo continuità e stabilità nelle relazioni sindacali e nelle condizioni di lavoro.

