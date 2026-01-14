Comune di Torregrotta siglato il contratto collettivo integrativo
Il Comune di Torregrotta ha firmato il Contratto Collettivo Integrativo 2025/2027, segnando il quarto anno consecutivo in cui si conclude il Contratto Decentrato nell’arco dell’anno solare. Questa firma rappresenta un passaggio importante per l’amministrazione comunale e i dipendenti, garantendo continuità e stabilità nelle relazioni sindacali e nelle condizioni di lavoro.
“E’ stato siglato al Comune di Torregrotta il Contratto Collettivo Integrativo 20252027. Per il quarto anno consecutivo si chiude il Contratto Decentrato nel corso dell’anno solare. Ciò consentirà il pagamento degli istituti contrattuali oltre al riconoscimento dei differenziali stipendiali con. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Comune di Lecco, mille euro di welfare a ogni dipendente: firmato il nuovo contratto integrativo
Leggi anche: Siglato l’Accordo integrativo 2026 tra Azienda Usl e medici di medicina generale: "Migliorerà anche i tempi di attesa"
Siglato l’accordo Ferrovie-Comune sulla stazione - Il Comune rinnova il contratto di comodato d’uso con le Ferrovie per la gestione dei locali e degli spazi della stazione. laprovinciapavese.gelocal.it
Avviso ai cittadini Si informa la cittadinanza che l'arteria di collegamento tra Valdina e Torregrotta, nei pressi degli opifici industriali e ricadente nel Comune di Torregrotta, è temporaneamente interdetta alla circolazione stradale a causa della presenza di vor facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.