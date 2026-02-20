Richiesta di grazia Kalulu | c’è un precedente di 3 anni fa a favore di un giocatore dell’Inter

Kalulu ha presentato una richiesta di grazia, richiedendo un provvedimento speciale. Tre anni fa, un altro calciatore dell’Inter ottenne un diverso trattamento grazie alla decisione del presidente della FIGC, Gabriele Gravina. Quel caso aveva coinvolto una sanzione simile e aveva portato a un esito favorevole per l’atleta. La richiesta attuale di Kalulu ripropone un precedente che potrebbe influenzare la decisione finale. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità sportive.

Richiesta di grazia Kalulu: c’è un precedente di 3 anni fa. Ecco quale e perché fu accolto dal presidente della FIGC Gabriele Gravina. La Juventus ha deciso di passare all’offensiva sul piano legale e istituzionale per rimediare a quella che definisce una “ acclarata ingiustizia “. Al centro della contesa c’è l’espulsione di Pierre Kalulu nel match contro l’Inter, scaturita da un secondo giallo per un fallo inesistente (frutto di una simulazione di Bastoni). Per evitare che il difensore salti la sfida cruciale di domani contro il Como, il club bianconero ha presentato ufficialmente una richiesta di grazia al presidente della FIGC, Gabriele Gravina.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

