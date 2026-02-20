richiamo di stracciatella e burrata dai supermercati per listeria coinvolti due lotti di casearia del ben

La Casearia del Ben ha richiamato due lotti di burrata e stracciatella dopo aver rilevato la presenza di Listeria. Il Ministero della Salute ha diffuso l’avviso e ha disposto il ritiro dei prodotti dai supermercati. La catena di distribuzione ha già rimosso le confezioni dai scaffali. Sono state segnalate segnalazioni di possibili casi di infezione in alcune regioni. I consumatori sono invitati a controllare le etichette e a non consumare i prodotti coinvolti.

Il Ministero della Salute, tramite il proprio sito, ha reso noto il richiamo dai supermercati di stracciatella e burrata per rischio Listeria. Il rischio microbiologico, sottolinea il Dicastero, riguarda due lotti di formaggio di Casearia del Ben che dopo controlli e analisi hanno evidenziato la presenza di Listeria monocytogenes. Nel caso in cui siano stati acquistati i formaggi evidenziati come a rischio, i prodotti non vanno consumati e anzi devono essere riportati al punto vendita in cui sono stati acquistati. Quali sono i lotti a rischio Listeria Cosa fare se sono state acquistate stracciatella e burrata Quali sono i rischi della listeriosi Quali sono i lotti a rischio Listeria Secondo quanto disposto dal Ministero della Salute i lotti interessati dal rischio microbiologico sarebbero due.🔗 Leggi su Virgilio.it

