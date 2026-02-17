Cocciante torna con un nuovo album per i suoi 80 anni
Marco Cocciante ha annunciato il suo ritorno discografico con un album di inediti, dopo due decenni di silenzio, per festeggiare i suoi 80 anni. La scelta di pubblicare nuovi brani coincide con i due tour mondiali organizzati quest’anno, che portano la sua musica davanti a migliaia di fan in tutto il mondo. L’artista ha spiegato di aver scritto molte delle canzoni durante il lockdown, un periodo in cui ha trovato nuovo stimolo creativo.
Un nuovo album di inediti dopo 20 anni e due tour mondiali celebrano il compleanno e la carriera leggendaria dell’artista. Un nuovo album di inediti dopo 20 anni e due tour mondiali celebrano il compleanno e la carriera leggendaria dell’artista Il silenzio discografico durato due decenni si interrompe finalmente con un boato di emozione pura. Riccardo Cocciante sceglie il traguardo simbolico dei suoi ottant’anni per regalare al pubblico un nuovo capitolo della sua incredibile storia artistica. Il prossimo 20 febbraio, proprio nel giorno del suo compleanno, il cantautore pubblicherà il singolo “Ho vent’anni con te”, un brano che anticipa l’uscita dell’atteso album omonimo prevista per il 13 marzo 2026. 🔗 Leggi su Novella2000.it
