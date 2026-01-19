Il Quarto ponte è realtà Salvini | Pensiamo già al doppio senso di marcia

Il Quarto ponte tra Pescate e Lecco è stato finalmente completato, offrendo una soluzione importante per la gestione del traffico locale. Con l'apertura di questa nuova infrastruttura, si prevede un miglioramento della viabilità e una riduzione degli ingorghi in ingresso in città. Salvini ha annunciato che si sta già valutando il doppio senso di marcia per ottimizzare ulteriormente il flusso veicolare.

Il Quarto ponte fra Pescate e Lecco, che consentirà di alleggerire il traffico in ingresso in città, è realtà. L'importante infrastruttura è stata inaugurata questa mattina alla presenza delle principali autorità istituzionali e del ministro ai Trasporti Matteo Salvini.Un'opera da quasi 36.🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: "Quarto ponte a doppio senso, un impegno di tutti. Le polemiche di Gattinoni non aiutano" Leggi anche: Via Nomentana, torna il doppio senso di marcia Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. INAUGURATO IL QUARTO PONTE, SALVINI PENSA GIÀ AL DOPPIO SENSO - PESCATE/LECCO – È stato inaugurato questa mattina il nuovo quarto ponte tra Pescate e Lecco, definita come un’infrastruttura strategica per la viabilità del territorio e prima grande opera olimpica co ... lecconews.news

Divieto di transito per i mezzi pesanti congelato, almeno per ora, nel tratto di corso Europa fra il cavalcavia Carlo Negri e il Ponte via Carrara, a Quarto. L’amministrazione comunale ha sospeso l’applicazione dell’ordinanza che, «per tutelare la pubblica viabilit - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.