Rheinmetall cede | 245 posti a rischio a Livorno sindacato chiede

Rheinmetall ha deciso di vendere la sua partecipazione in Pierburg Livorno, causando il timore di perdere 245 posti di lavoro. La cessione, annunciata ufficialmente questa settimana, ha scatenato le preoccupazioni tra i lavoratori e i rappresentanti sindacali. I dipendenti temono che la nuova gestione possa portare a tagli e riduzioni di personale, mentre i sindacati chiedono garanzie e parità di trattamento. La situazione mette sotto pressione le istituzioni locali che cercano di mediare tra le parti. La vicenda si svolge in un clima di incertezza crescente.

Pierburg Livorno nel Vortice della Cessione Rheinmetall: A Rischio 245 Posti di Lavoro e una Battaglia Sindacale per la Parità di Trattamento. Livorno è in allerta. La potenziale cessione del ramo civile di Rheinmetall, che include lo stabilimento Pierburg, mette a rischio 245 posti di lavoro. Il sindacato Fiom-Cgil denuncia una disparità di trattamento tra i lavoratori italiani e quelli tedeschi, con quest'ultimi già tutelati da accordi occupazionali mentre per lo stabilimento toscano non si intravede ancora alcuna garanzia concreta. La svalutazione di 350 milioni di euro della divisione civile da parte di Rheinmetall apre uno scenario di incertezza che richiede un intervento immediato per salvaguardare la produzione e l'occupazione.