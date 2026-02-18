Genova Amt a rischio | sindacato Ugl chiede chiarezza su autobus inutilizzati e futuro ricapitalizzazione

Il sindacato Ugl di Genova ha chiesto spiegazioni sulla situazione di Amt, che rischia di chiudere alcuni autobus e di non ricevere più fondi pubblici. La causa è l’incertezza sulla ricapitalizzazione dell’azienda e sulla gestione dei mezzi ancora in circolazione. Nei depositi della città, diversi bus sono fermi da settimane, mentre i lavoratori temono che il servizio possa peggiorare ulteriormente.

Autobus Nuovi Fermi e Crisi Amt: Il Sindacato Ugl Solleva Dubbi sul Futuro dei Trasporti a Genova. Genova è di nuovo chiamata a fare i conti con le difficoltà del suo sistema di trasporto pubblico. Il sindacato Ugl Fna ha espresso forte preoccupazione per la situazione degli autobus di nuova generazione, attualmente inutilizzati presso il deposito di Campi, mentre si discute una possibile ricapitalizzazione dell’Amt, l’azienda di trasporto locale, con un potenziale coinvolgimento della Regione Liguria. La vicenda solleva interrogativi sull’efficienza della gestione e sulle condizioni di lavoro degli autisti.🔗 Leggi su Ameve.eu

