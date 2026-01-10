Commissione sui dossieraggi Renzi | Ci sto Ma Meloni vada fino in fondo

Renzi ha confermato la sua disponibilità a partecipare a una commissione d’inchiesta sui dossieraggi, sottolineando l’importanza di fare chiarezza. Ha anche invitato Meloni a portare avanti l’indagine fino in fondo, evidenziando l’impegno a contribuire in prima persona. La proposta mira a ottenere trasparenza e responsabilità su un tema di attuale interesse pubblico, coinvolgendo tutte le parti interessate.

«Una commissione d'inchiesta sui dossieraggi? Ci sto. Sono disponibile a parteciparvi anche in prima persona». Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, non si tira indietro e accoglie la proposta lanciata da Il Tempo. Senatore, che effetto le ha fatto scoprire che c'è anche il suo nome nei file rubati al commercialista Bellavia, consulente di Report ma anche di diverse procure? «Convivono in me due sentimenti. Da un lato l'indignazione: nel tempo della digitalizzazione sfrenata, la privacy è un diritto umano fondamentale. Dall'altro ormai ci sono abituato. Da quando ho lasciato Palazzo Chigi sono stato oggetto di un'aggressione costante, alla mia privacy, alla mia famiglia, ai miei amici, alla mia sfera personale.

