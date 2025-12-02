Elly Schlein non va ad Atreju la conferma di Donzelli | Ci saranno tutti tranne lei Renzi | Ci vado ma Meloni non vuol parlare con me

«Ad Atreju saranno presenti tutti i partiti di opposizione, tutti i leader tranne Elly Schlein ». È Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, a confermare definitivamente l’assenza della segretaria del Pd alla festa del partito di Giorgia Meloni. «Ringrazio i leader politici delle opposizioni che hanno dato la loro disponibilità essere presenti senza porre condizioni. Noi ci confrontiamo con tutti », ha aggiunto il deputato meloniano. La proposta di Meloni e il “no” di Schlein. Nelle scorse settimane, Schlein ha ricevuto l’invito per partecipare alla kermesse di Fratelli d’Italia, ma ha condizionato la propria presenza alla possibilità di confrontarsi direttamente con Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Open.online