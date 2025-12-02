Elly Schlein non va ad Atreju la conferma di Donzelli | Ci saranno tutti tranne lei Renzi | Ci vado ma Meloni non vuol parlare con me
«Ad Atreju saranno presenti tutti i partiti di opposizione, tutti i leader tranne Elly Schlein ». È Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, a confermare definitivamente l’assenza della segretaria del Pd alla festa del partito di Giorgia Meloni. «Ringrazio i leader politici delle opposizioni che hanno dato la loro disponibilità essere presenti senza porre condizioni. Noi ci confrontiamo con tutti », ha aggiunto il deputato meloniano. La proposta di Meloni e il “no” di Schlein. Nelle scorse settimane, Schlein ha ricevuto l’invito per partecipare alla kermesse di Fratelli d’Italia, ma ha condizionato la propria presenza alla possibilità di confrontarsi direttamente con Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Open.online
Approfondisci con queste news
"Invece di ritagliarsi il ruolo di regista, Elly Schlein è protesa soprattutto alla costruzione della sua leadership. È entrata nel trip di Palazzo Chigi, anteponendo l'ambizione al progetto" (di A. De Angelis) - facebook.com Vai su Facebook
"Il Pd è un perno fondamentale di questa alleanza, un ruolo costruito sul campo, tornata dopo tornata. Non partiamo da zero". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein all'incontro Costruire l'alternativa, in corso a Montepulciano. #ANSA Vai su X
Conte conferma la partecipazione ad Atreju, Casalino attacca Elly Schlein: “Ha sbagliato tutto. Ha confermato l’immagine di un Pd radical chic” - Giuseppe Conte conferma la sua partecipazione alla festa di Fratelli d’Italia, Atreju, sottolineando: “Confermo la mia disponibilità. Riporta blitzquotidiano.it
Conte conferma la presenza ad Atreju e attacca Schlein: “Potevamo incalzare Meloni insieme” - Il leader M5S Giuseppe Conte ribadisce la partecipazione ad Atreju, critica Elly Schlein per il ritiro dal confronto e incassa l’intervento polemico di Rocco Casalino. Come scrive msn.com
Conte "sfida" Schlein e conferma la presenza ad Atreju. E Casalino attacca la leader pd: «Ha sbagliato tutto» - Giuseppe Conte non si tira indietro: nonostante la segretaria dem Elly Schlein si sia sfilata da un confronto a tre con Giorgia Meloni ad Atreju, il leader dei Cinque Stelle ci sarà. Secondo msn.com
Atreju, ora Fratelli d'Italia bullizza Elly Schlein sui social - Tradita dal suo alleato Giuseppe Conte, ora, si ritrova bullizzata sui social dai Fratelli d'Italia. Lo riporta tag24.it
Fratelli d'Italia invita Schlein. La leader dem: "Solo per confronto con Meloni" - Una festa che si conferma essere teatro di confronto, di dibattito. Riporta iltempo.it
ATREJU-SCHLEIN, TOCCATA E FUGA - Ormai, come avviene per ogni figuraccia, lo sanno tutti: Elly Schlein è stata invitata ad Atreju, la festa della destra, che prende nome dal ... Lo riporta opinione.it