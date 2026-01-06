Maltempo a Roma scatta l’ordinanza | chiusi parchi e cimiteri eventi annullati

A causa delle avverse condizioni meteorologiche, Roma ha emanato un'ordinanza di sicurezza. Sono stati temporaneamente chiusi parchi, aree verdi e cimiteri, mentre gli eventi pubblici e le manifestazioni sportive sono stati annullati. Questa misura mira a garantire la sicurezza dei cittadini e a prevenire eventuali rischi legati al maltempo. Si consiglia di consultare le comunicazioni ufficiali per eventuali aggiornamenti.

Maltempo a Roma: strade allagate e alberi caduti, oltre 100 interventi - Il maltempo si è abbattuto con forza sulla Capitale, causando allagamenti diffusi, disagi alla viabilità e numerosi interventi di soccorso

Maltempo a Roma, ordinanza del sindaco Gualtieri per il 6 gennaio - A causa delle forti piogge previste sulla Capitale, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha emanato un'ordinanza valida per la giornata di lunedì 6 gennaio e fino alla cessazione dell'allerta meteo.

Allerta arancione per il 6 gennaio sull'intero territorio di Roma Capitale per maltempo intenso. Il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato l'ordinanza con divieti per la sicurezza dei cittadini. Il maltempo, che imperversa sulla città dal 4 gennaio, ha causato allagame

Maltempo a Roma, allagamenti, alberi caduti e disagi: la cronaca di una lunga giornata di pioggia

