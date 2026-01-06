Maltempo a Roma scatta l’ordinanza | chiusi parchi e cimiteri eventi annullati
A causa delle avverse condizioni meteorologiche, Roma ha emanato un'ordinanza di sicurezza. Sono stati temporaneamente chiusi parchi, aree verdi e cimiteri, mentre gli eventi pubblici e le manifestazioni sportive sono stati annullati. Questa misura mira a garantire la sicurezza dei cittadini e a prevenire eventuali rischi legati al maltempo. Si consiglia di consultare le comunicazioni ufficiali per eventuali aggiornamenti.
