Registrazione delle chiamate disponibile su più telefoni pixel in tutto il mondo

l’estensione internazionale della funzione di registrazione delle chiamate sui dispositivi pixel offre nuove possibilità di gestione delle conversazioni telefoniche. la diffusione, partita dagli stati uniti, si sta espandendo in mercati selezionati dove le norme locali lo consentono. l’aggiornamento ufficiale conferma l’ampliamento per i modelli pixel a partire dal pixel 6, includendo anche il recente pixel 10a. in alcune nazioni europee sono già stati rilevati segnali di attivazione, mentre altre aree potrebbero restare escluse per vincoli normativi. l’attivazione avviene direttamente dall’ app Phone senza necessità di software aggiuntivo.🔗 Leggi su Mondoandroid.com

