La funzione di registrazione delle chiamate su Pixel Phone si amplia a livello globale, causando reazioni tra gli utenti. Google ha iniziato a permettere questa funzione in più paesi, rendendo più facile salvare le conversazioni importanti. La novità riguarda anche la gestione delle registrazioni, che ora può essere più semplice e immediata. Tuttavia, ci sono ancora restrizioni in alcune nazioni, dove le leggi sulla privacy limitano questa possibilità. Molti utenti attendono di poter utilizzare questa funzione senza restrizioni nei prossimi mesi.

l’articolo analizza l’espansione internazionale della funzione di registrazione delle chiamate nell’app pixel phone, illustrandone l’attivazione, la gestione delle registrazioni e i limiti geografici. la funzione si distingue da altre soluzioni presenti sui dispositivi pixel, come le note di chiamata basate su gemini nano disponibili su alcuni modelli, offrendo una registrazione semplice ma non accompagnata da trascrizione. di seguito si delineano le modalità operative, le tempistiche di rollout e le opzioni di conservazione. espansione della registrazione delle chiamate sul pixel phone. la registrazione delle chiamate è disponibile sui dispositivi pixel 6 e modelli successivi con sistema operativo android 14 o superiore. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Registrazione chiamate pixel phone si espande a livello internazionale

Pixel phone utenti lamentano rumori di popping anche a volume zeroGli utenti di Google Pixel segnalano un nuovo problema audio.

Merit Beauty espande i confini: arriva per la prima volta in Italia (e si espande in Spagna)Merit Beauty, il brand di make-up e skincare venduto solo online, arriverà in Italia per la prima volta.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.