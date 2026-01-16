A partire dal 2 febbraio, Trenitalia annuncia modifiche alla circolazione ferroviaria in Campania. Le variazioni interessano le linee tra Caserta, Benevento, Foggia, Napoli e Salerno, con cambiamenti temporanei nelle tratte principali. Si consiglia di consultare gli aggiornamenti ufficiali prima di pianificare i propri spostamenti, per garantire un viaggio sereno e senza inconvenienti.

Modifiche alla circolazione ferroviaria sulle linee Caserta –Benevento – Foggia, Napoli Caserta (via Cancello) e Caserta – Salerno per lavori di potenziamento infrastrutturale legati alla realizzazione della nuova linea AVAC Napoli-Bari. Per i titolari di abbonamento AV e Carnet Smart sulla tratta Roma-Benevento, il servizio di mobilità è comunque garantito quotidianamente. Sono disponibili due collegamenti con bus sostitutivi nelle tratte Benevento-Caserta in connessione con FA 8300 e Caserta-Benevento con FA 8323. L’accesso ai bus sostitutivi AV è consentito, gratuitamente e senza prenotazione, ai possessori di abbonamento AV e Carnet Smart per la tratta Caserta-Roma. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Trenitalia, Campania: modifiche alla circolazione dal 2 febbraio

