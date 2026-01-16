Trenitalia Campania | modifiche alla circolazione sulle linee Caserta -Salerno

Trenitalia comunica modifiche alla circolazione ferroviaria nelle linee Caserta - Salerno, Caserta - Benevento - Foggia e Napoli - Caserta (via Cancello). Questi interventi, legati ai lavori di potenziamento infrastrutturale per la nuova linea AV/AC Napoli-Bari, potrebbero comportare variazioni negli orari e nelle fermate. Si consiglia di consultare gli aggiornamenti ufficiali prima di pianificare i viaggi sulla tratta interessata.

Modifiche alla circolazione ferroviaria sulle linee Caserta –Benevento – Foggia, Napoli – Caserta (via Cancello) e Caserta – Salerno per lavori di potenziamento infrastrutturale legati alla realizzazione della nuova linea AVAC Napoli-Bari. Quindi dalle ore 10.30 del 2 febbraio alle ore 15.00 del 15 febbraio la circolazione è sospesa tra Caserta, Benevento e Foggia, tra Napoli C.le e Cancello e tra Caserta e Cancello; dalle ore 00.10 del 10 febbraio alle ore 12.00 del 12 febbraio la circolazione è sospesa tra Cancello e Nola. Pertanto, i treni Frecciarossa e Frecciargento di Trenitalia sulla relazione Roma-Lecce subiscono limitazione di percorso a Caserta e soppressioni. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

