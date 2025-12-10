La regina Camilla è andata sul set della seconda stagione di Rivals E ha dato il ciak agli attori
La regina Camilla ha fatto il suo debutto sul set della seconda stagione di
L’abbiamo vista spillare birra, giocare a ping pong, suonare tamburi. Lavorare sul set di una serie tv, invece, mai. Eppure, anche questa volta, la regina Camilla ha saputo stupirci. E si è presentata, con l’ironia che la contraddistingue, sul set di una serie tv popolarissima in UK. Gli otto episodi della prima stagione sono stati pubblicati su Disney+ nell’ottobre 2024 e una seconda stagione è attualmente in fase di lavorazione. Ed è proprio mentre gli attori erano impegnati nelle riprese che la regina Camilla è arrivata, felice di incontrare il cast ma anche di rendere omaggio a un’amica legata al programma e scomparsa un paio di mesi fa. 🔗 Leggi su Amica.it
