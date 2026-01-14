Reggio Emilia nel vano sotto l' auto 12 chili di cocaina in panetti

A Reggio Emilia, i carabinieri del reparto Radiomobile hanno sequestrato oltre 12 chili di cocaina nascosti in dieci panetti, trovati nel vano sotto l’auto. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di droga nella zona, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel prevenire e reprimere attività illecite. Ulteriori dettagli sulle indagini sono attesi nelle prossime ore.

Reggio Emilia, 14 gennaio 2026 - Un ingente carico di cocaina, suddiviso in dieci panetti per un peso complessivo di oltre 12 chili, è stato intercettato e sequestrato dai carabinieri del reparto Radiomobile di Reggio Emilia. Lo stupefacente viaggiava a bordo di un’auto con targa straniera, nascosto in un vano ricavato artificialmente nella parte inferiore del veicolo. Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri hanno arrestato un trentaquattrenne dominicano residente in Spagna. Il controllo verso le 20,30 di ieri in un normale posto di blocco stradale sulla via Emilia, alle porte della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, nel vano sotto l'auto 12 chili di cocaina in panetti Leggi anche: I poliziotti li vedono armeggiare nel baule dell'auto e scoprono due panetti di cocaina nella bombola gpl Leggi anche: Nascondeva 15 chili di hashish nella camera del b&b: trovati 138 panetti sotto il letto Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Biglietti vincenti Lotteria Italia 2026: l’Emilia Romagna gode col terzo premio da 2 milioni in provincia di Reggio Emilia. I 5 milioni vanno a Roma; Incendio nel locale contatori, condominio evacuato in via Papa Giovanni XXIII. VIDEO. Unimore - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia facebook Ready in Reggio Emilia #SassuoloJuve x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.