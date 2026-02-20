Reggiana-Avellino l' itinerario per la tifoseria ospite

L’Avellino ha annunciato il percorso per i tifosi ospiti in vista della partita contro la Reggiana, in programma domenica. La causa è la necessità di garantire la sicurezza e l’ordine pubblico. I supporter biancoverdi devono seguire un itinerario specifico, che prevede un ingresso dedicato e alcune tappe precauzionali. La società fornisce dettagli precisi sul tragitto da seguire per raggiungere il settore ospiti del “Mapei Stadium”. La decisione mira a facilitare l’afflusso dei supporter e prevenire eventuali problemi.

L' U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Reggiana – Avellino valida per la ventiseiesima giornata del campionato di serie BKT 20252026, i sostenitori biancoverdi dovranno seguire il seguente itinerario per arrivare al settore ospiti del "Mapei Stadium – Città del Tricolore": L'uscita consigliata sia per i veicoli provenienti da Sud che per quelli provenienti da Nord, sul tratto autostradale A1 Milano – Bologna é quella di "Reggio Emilia".