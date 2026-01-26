Derby contro Cento al Palafiera | per la tifoseria ospite solo 100 biglietti

Domenica, l'Unieuro Forlì affronterà la Sella Cento al Palafiera, in un incontro che rappresenta un momento importante della stagione. A causa delle restrizioni, la tifoseria ospite potrà acquistare solo 100 biglietti. Dopo la recente sconfitta contro Urania Milano, la squadra cerca una risposta sul campo in questa partita.

Dopo il ko contro l'Urania Milano, l'Unieuro Forlì sarà impegnata domenica al Palafiera contro la Sella Cento. Le autorità hanno disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti della provincia di Ferrara. Concessi alla tifoseria ospite 100 biglietti gestiti dalla Benedetto XIV. La Pallacanestro 2.015 Forlì ricorda ai propri tifosi che, secondo il “Protocollo d’intesa per l’introduzione di misure organizzative relative ai campionati maschili di Serie A, A2 e B” siglato da Fip, Lba e Lnp con l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, è stato disposto l’obbligo del biglietto nominale per l’acquisto dei tagliandi relativi alle singole partite.🔗 Leggi su Forlitoday.it

