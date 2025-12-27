Così in campo Arbitra Mercenaro Niente tifoseria per la squadra ospite
Carrarese - Mantova - Stadio dei Marmi, ore 15 CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Ruggeri, Illanes, Imperiale; Zanon, Zuelli, Hasa, Cicconi; Finotto, Distefano; Abiuso. A disp. Fiorillo, Garofani, Calabrese, Oliana, Belloni, Bouah, Parlanti, Bozhanaj, Melegoni, Rubino, Sekulov, Arena. All. Calabro. MANTOVA (3-4-2-1): Festa; Castellini, Cella, Bani; Radaelli, Paoletti, Wieser, Fiori; Falletti, Ruocco; Mensah. A disp. Andrenacci, Botti, Mullen, Pittino, Artioli, Fedel, Bragantini, Mancuso, Marras. All. Modesto. Arbitro: Marcenaro di Genova; assistenti Garzelli e Grasso; quarto ufficiale Turrini; var Monaldi; avar Paganessi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
