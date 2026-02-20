Referendum | svolta il Quirinale chiede toni più bassi e un confronto

Il Quirinale ha chiesto di abbassare i toni e favorire un confronto più concreto nel dibattito referendario. La richiesta deriva dal crescente scontro tra le forze politiche, che rischia di bloccare il percorso verso il voto. In occasione di recenti dichiarazioni, il Presidente della Repubblica ha invitato a discutere con maggiore rispetto e senza polemiche. La decisione arriva mentre si intensificano le campagne delle diverse parti coinvolte. Le prossime settimane saranno decisive per trovare un equilibrio nel confronto pubblico.