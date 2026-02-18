Referendum sulla giustizia Mattarella si presenta al Csm che presiede e chiede a tutti di abbassare i toni
Sergio Mattarella ha partecipato per la prima volta a un’assemblea del Consiglio superiore della magistratura, chiamato a discutere il referendum sulla giustizia. Il presidente ha preso parola per invitare i membri a ridurre le tensioni e mantenere un confronto più sereno. La sua presenza ha segnato un momento importante, dato che non aveva mai assistito a una seduta ordinaria del Csm prima d’ora.
Non aveva mai partecipato ad un plenum “ordinario”, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Stavolta però, a sorpresa, ha deciso di esserci per dire la sua e richiamare tutti ad abbassare i toni. Il riferimento, neanche troppo implicito, è al referendum alle porte e, probabilmente, anche a quelle accuse sollevate in primo luogo dal ministro Carlo Nordio ma poi finite nell’agone politico, al Csm come luogo para-mafioso e in generale a chi ha alzato i toni, anche all’interno della magistratura e del fronte del No. L’intervento di Mattarella. «Sono consapevole che non è consueta la presenza del presidente della Repubblica per i lavori ordinari del Consiglio», esordisce il presidente: «Per quanto mi riguarda, non si è mai verificata in 11 anni.🔗 Leggi su Open.online
Giustizia, Mattarella presiede oggi il plenum del Csm: un segnale per abbassare i toniIl presidente Mattarella ha presieduto oggi il plenum del Csm, in risposta alle recenti tensioni tra politica e magistratura.
Mattarella presiede il plenum del Csm: “Esorto al rispetto tra istituzioni”Sergio Mattarella ha presieduto il plenum del Consiglio superiore della magistratura a Palazzo Bachelet, invitando le istituzioni a mantenere il rispetto reciproco.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Referendum giustizia, perché votare sì o no: cosa dicono i partiti; Referendum, la telefonata di Meloni a Mattarella. Poi il via libera del Colle che chiede rispetto per la Cassazione; Mattarella presiederà il plenum Csm. Il Colle preoccupato per i toni troppo alti sul referendum; Muro del governo sul referendum, precisa il quesito ma la data non cambia.
Referendum sulla giustizia, Mattarella si presenta al Csm (che presiede) e chiede a tutti di abbassare i toniIl presidente non aveva mai partecipato ad un plenum ordinario: «MI ha indotto a questa scelta la necessità di sottolineare il suo ruolo costituzionale» ... open.online
Giustizia, Mattarella bacchetta Nordio: Ci vuole rispetto per il CsmA poco più di un mese dal referendum sulla Giustizia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella scende in campo in difesa del Consiglio Superiore della Magistratura, pesantemente attaccato nei ... tpi.it
Referendum giustizia, Cazzullo: "Non ho capito perché Meloni si è infilata in questo ginepraio, corre un rischio". #dimartedi x.com
Referendum Giustizia, il monito di Enrico Mentana a magistrati e politici: "Basta spargere veleno, limitiamoci agli argomenti" https://tg.la7.it/politica/referendum-giustizia-enrico-mentana-politici-magistrati-veleno-17-02-2026-252847 facebook