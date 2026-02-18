Referendum sulla giustizia Mattarella si presenta al Csm che presiede e chiede a tutti di abbassare i toni

Sergio Mattarella ha partecipato per la prima volta a un’assemblea del Consiglio superiore della magistratura, chiamato a discutere il referendum sulla giustizia. Il presidente ha preso parola per invitare i membri a ridurre le tensioni e mantenere un confronto più sereno. La sua presenza ha segnato un momento importante, dato che non aveva mai assistito a una seduta ordinaria del Csm prima d’ora.

Non aveva mai partecipato ad un plenum “ordinario”, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Stavolta però, a sorpresa, ha deciso di esserci per dire la sua e richiamare tutti ad abbassare i toni. Il riferimento, neanche troppo implicito, è al referendum alle porte e, probabilmente, anche a quelle accuse sollevate in primo luogo dal ministro Carlo Nordio ma poi finite nell’agone politico, al Csm come luogo para-mafioso e in generale a chi ha alzato i toni, anche all’interno della magistratura e del fronte del No. L’intervento di Mattarella. «Sono consapevole che non è consueta la presenza del presidente della Repubblica per i lavori ordinari del Consiglio», esordisce il presidente: «Per quanto mi riguarda, non si è mai verificata in 11 anni.🔗 Leggi su Open.online

