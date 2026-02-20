Referendum sulla giustizia sarà l’affluenza a decidere il risultato | in crescita il fronte del No – Il sondaggio di YouTrend

Il referendum sulla giustizia, in programma tra poco più di un mese, vede un'affluenza crescente tra gli elettori del No. La causa di questa tendenza sembra essere l’opposizione diffusa alle modifiche proposte, che molti giudicano dannose per l’indipendenza dei magistrati. Secondo un sondaggio di YouTrend, più cittadini si stanno schierando contro la riforma, spinti anche dalle polemiche sui tempi e le modalità di approvazione. La partita rimane aperta, mentre le urne si avvicinano.

A poco più di un mese dalle urne, è ancora apertissima la partita del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Secondo l’ultimo sondaggio di Youtrend per SkyTg24, tutto dipenderà da quanti cittadini andranno a votare. Al momento, il Sì è in testa con il 51,0% nello scenario con affluenza alta (59,6%, che include coloro che voterebbero sicuramente o probabilmente). Il No, al contrario, è avanti al 51,5% nello scenario con affluenza bassa (48,0%, considerando solo coloro che voteranno sicuramente). Cresce il fronte del No. Rispetto alla rilevazione diffusa l’11 febbraio, il fronte del No – spalleggiato da Anm e quasi tutti i partiti di opposizione – è cresciuto di 1,6 punti nello scenario con affluenza alta e di 0,4 in quello con affluenza bassa.🔗 Leggi su Open.online

