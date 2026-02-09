Referendum giustizia | Sì in vantaggio di 5% con 52,5% No al 47,5% Noto | A decidere sarà affluenza stimata tra 34-38% - il SONDAGGIO di Only Numbers

Il sondaggio di Only Numbers mostra il Sì avanti di circa 5 punti, con il 52,5% contro il 47,5% del No. Tuttavia, molto dipenderà dall’affluenza alle urne, che si aggira tra il 34 e il 38%. Con ancora alcuni indecisi e un’ampia fetta di elettori che potrebbe decidere di non votare, il risultato finale resta aperto. La partita si gioca soprattutto sulla partecipazione dei cittadini, non solo sulle preferenze espresse nei sondaggi.

I sondaggi danno il Sì in vantaggio sul No al referendum sulla giustizia, ma tra indecisi e astensione l’esito dipenderà soprattutto dalla partecipazione al voto Gli ultimi sondaggi sul referendum della giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo, condotti da Only Numbers, vedono il Sì in vantag. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

