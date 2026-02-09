Referendum giustizia | Sì in vantaggio di 5% con 52,5% No al 47,5% Noto | A decidere sarà affluenza stimata tra 34-38% - il SONDAGGIO di Only Numbers
Il sondaggio di Only Numbers mostra il Sì avanti di circa 5 punti, con il 52,5% contro il 47,5% del No. Tuttavia, molto dipenderà dall’affluenza alle urne, che si aggira tra il 34 e il 38%. Con ancora alcuni indecisi e un’ampia fetta di elettori che potrebbe decidere di non votare, il risultato finale resta aperto. La partita si gioca soprattutto sulla partecipazione dei cittadini, non solo sulle preferenze espresse nei sondaggi.
I sondaggi danno il Sì in vantaggio sul No al referendum sulla giustizia, ma tra indecisi e astensione l’esito dipenderà soprattutto dalla partecipazione al voto Gli ultimi sondaggi sul referendum della giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo, condotti da Only Numbers, vedono il Sì in vantag. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Approfondimenti su Referendum Giustizia
Referendum giustizia, il sondaggio: Sì al 52,5% e No al 47,5%
Un sondaggio rivela che il sì alla riforma della giustizia supera il 52 per cento, mentre il no si ferma al 47,5.
Referendum giustizia, sì al 59%: il sondaggio di Noto per Porta a Porta
A meno di due mesi dal voto sulla riforma della giustizia, il sondaggio di Noto rivela che il sì ha ottenuto il 59%.
Referendum giustizia 2026: quando, per cosa si vota e perché sarà senza quorum
Ultime notizie su Referendum Giustizia
Argomenti discussi: Referendum sulla riforma della giustizia: incontri pubblici in Statale; Referendum giustizia: le ragioni del sì e del no; Referendum Giustizia, il Cdm integra quesito dopo Cassazione: la data resta il 22-23 marzo; Referendum. Cdo: Le ragioni del sì.
Referendum sulla giustizia: al Senato la presentazione del Comitato Si vota SìSi è tenuta stamattina in Senato, presso la Sala Caduti di Nassirya, la conferenza stampa di presentazione del Comitato Si vota ... iltempo.it
Referendum giustizia, magistrati in chat: Insorgere!/ Caccia alle streghe contro quelli schierati per SìReferendum giustizia, sfogo dei magistrati in chat: Bisogna insorgere!. Si parla anche di caccia alle streghe contro quelli schierati a favore del Sì ... ilsussidiario.net
