referendum sulla giustizia si vota il 22 e 23 marzo

Il 22 e 23 marzo 2026 si svolgerà il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, come annunciato dal Consiglio dei ministri. Questa consultazione rappresenta un momento importante per il sistema giudiziario italiano, che coinvolge direttamente i cittadini nelle decisioni sul futuro delle istituzioni. La data è stata stabilita sulla base delle indicazioni della premier Giorgia Meloni, segnando un passaggio chiave nel dibattito politico e costituzionale del paese.

Roma, 12 gennaio 2026 – C’è la data per il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia. Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha deciso di fissare la consultazione domenica 22 e lunedì 23 marzo, nei giorni annunciati dalla premier Giorgia Meloni durante la conferenza stampa di fine anno. Nella stessa data si terranno anche le elezioni suppletive per i collegi lasciati vacanti in Veneto da Stefani e Bitonci. A quanto si apprende mentre la riunione è ancora in corso, il Consiglio dei ministri ha ufficializzato le date. Possibile tuttavia un cambiamento se la raccolta di firme in corso per un nuovo referendum dovesse raggiungere quota 500 mila entro fine gennaio, dando luogo a un intervento della Corte costituzionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

