Referendum Meloni | Non è voto su governo si parli del merito no a lotta nel fango

Il referendum ha scatenato un acceso dibattito politico, con Meloni che precisa: “Non è un voto sul governo, ma si deve discutere del merito, niente a lotta nel fango.” La premier ha criticato le polemiche e ha invitato a concentrarsi sui contenuti, evitando attacchi personali. Meloni ha anche ricordato di non aver sentito il presidente della Repubblica di recente, nonostante si fosse incontrati la sera prima, durante la cerimonia dei Patti lateranensi. La discussione si concentra ora sulle questioni concrete sollevate dal voto.

(Adnkronos) – "Non ho sentito il presidente della Repubblica in queste ore, ci eravamo visti la sera prima" che andasse alla riunione del Csm "nel tradizionale incontro dell'anniversario dei Patti lateranensi. Ho trovato le parole del presidente giuste e anche doverose. Penso che sia giusto il richiamo il rispetto delle istituzioni e penso sia stato giusto il passaggio in cui il presidente dice anche che è un'istituzione come il Csm si mantenga estranea dalle diatribe di natura politica". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un'intervista a Sky Tg24. "A me fa molto sorridere 'il governo se perde il referendum va a casa'.

Referendum, Meloni: 22-23 marzo data molto probabile, quasi confermata

