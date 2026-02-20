Referendum passa il Sì o il No? Per i sondaggi dipende dall’affluenza

Il risultato del referendum dipende dall’affluenza degli elettori, secondo gli ultimi sondaggi. Il Sì ottiene il 51%, ma questa percentuale si mantiene stabile solo con una buona partecipazione alle urne, stimata al 59,6%. Se meno persone si presentano, il margine di vantaggio potrebbe ridursi o invertire. Le preferenze degli italiani rimangono incerte, e il dato chiave resta il numero di cittadini che decideranno di votare. La sfida ora è convincere più persone a recarsi alle urne.

Torna incombente come un temporale estivo, l'annoso nodo dell'affluenza al voto. E questa volta, sembra essere la chiave di lettura per proiettare l'esito che avrà il referendum sulla Giustizia che chiama alle urne gli aventi diritto al voto per i prossimi 22 e 23 marzo. A svelare le prime carte in tavola sono i sondaggi. Secondo le rilevazioni di Youtrend per Sky TG24, la partita del referendum costituzionale rimane aperta e molto dipenderà da quanti andranno al voto. Al momento il Sì è in testa con il 51,0% nello scenario con affluenza alta (59,6%, includendo coloro che voterebbero sicuramente o probabilmente).

