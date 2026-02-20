Referendum passa il Sì o il No? Per i sondaggi dipende dall’affluenza
Il risultato del referendum dipende dall’affluenza degli elettori, secondo gli ultimi sondaggi. Il Sì ottiene il 51%, ma questa percentuale si mantiene stabile solo con una buona partecipazione alle urne, stimata al 59,6%. Se meno persone si presentano, il margine di vantaggio potrebbe ridursi o invertire. Le preferenze degli italiani rimangono incerte, e il dato chiave resta il numero di cittadini che decideranno di votare. La sfida ora è convincere più persone a recarsi alle urne.
Torna incombente come un temporale estivo, l’annoso nodo dell’affluenza al voto. E questa volta, sembra essere la chiave di lettura per proiettare l’esito che avrà il referendum sulla Giustizia che chiama alle urne gli aventi diritto al voto per i prossimi 22 e 23 marzo. A svelare le prime carte in tavola sono i sondaggi. Secondo le rilevazioni di Youtrend per Sky TG24, la partita del referendum costituzionale rimane aperta e molto dipenderà da quanti andranno al voto. Al momento il Sì è in testa con il 51,0% nello scenario con affluenza alta (59,6%, includendo coloro che voterebbero sicuramente o probabilmente).🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Referendum, vincerà il Sì o il No? Dipende dall'affluenza alta o bassa. I due scenari nell'ultimo sondaggio
Leggi anche: Referendum Giustizia, nei sondaggi rischio bassa affluenza al voto: il Sì nuovamente in vantaggio
Intenzioni di voto e Referendum, il NUOVO SONDAGGIO BiDiMedia
Argomenti discussi: Referendum giustizia, tutto ciò che c’è da sapere: quando e perché si vota; Blog | Lo scontro sul referendum si fa tutto politico: passa da qui la svolta verso il regime; Referendum giustizia: nessuna indicazione di voto dalla Cei, ma un criterio per scegliere; 'Votano sì al referendum imputati e indagati', è bufera su Gratteri.
Referendum, vincerà il Sì o il No? Dipende dall'affluenza alta o bassa. I due scenari nell'ultimo sondaggioIl possibile risultato del referendum sulla giustizia? Cruciale sarà l'affluenza. Con l'ago della bilancia che può pendere da un lato o dall'altro (sì ... ilmattino.it
Fratelli d’Italia in piazza a Prato Giardino per il Sì al Referendum sulla GiustiziaSabato 21 febbraio, dalle 10.30 alle 12.30, saremo presenti con un gazebo all'ingresso di Prato giardino per incontrare i cittadini e illustrare le ragioni del Sì. Lo annuncia il coordinatore del Ci ... newtuscia.it
Le ragioni del No di Massimo d'Alema nel Referendum, che ricostruisce alcuni passaggi del dibattito nella Bicamerale per le riforme da lui presieduta. Da Il Corriere della Sera del 15 febbraio 2026 - facebook.com facebook
Sondaggio Only Numbers (Euromedia) Referendum Giustizia Cresce nettamente il NO Il distacco passa da 15 a soli 4 punti x.com