Referendum vincerà il Sì o il No? Dipende dall' affluenza alta o bassa I due scenari nell' ultimo sondaggio

Il possibile risultato del referendum sulla giustizia? Cruciale sarà l'affluenza. Con l'ago della bilancia che può pendere da un lato o dall'altro (sì o no) a seconda di quanti elettori esprimeranno il loro voto. È quanto emerge dail sondaggio Youtrend per Sky TG24 diffuso oggi. La partita del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, stando dunque alle rilevazioni, rimane ancora aperta. Referendum, sì o no? Dipende da quanti voteranno Molto dunque dipenderà da quanti andranno al voto. Al momento il "Sì" è in testa con il 51,0% nello scenario con affluenza alta (59,6%, includendo coloro che voterebbero sicuramente o probabilmente) e il "No" è avanti al 51,5% in quello con affluenza bassa (48,0%, considerando solo coloro che voterebbero sicuramente).🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Leggi anche: Sondaggio YouTrend referendum giustizia, No in vantaggio di 2.2 punti (51,1%) sul Sì (48,9%) in caso di bassa affluenza al 46,5%

Leggi anche: Referendum Giustizia, nei sondaggi rischio bassa affluenza al voto: il Sì nuovamente in vantaggio

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Referendum riforma giustizia, sondaggio: vantaggio cala, verso voto in volata; Il sondaggio di Pagnoncelli | Referendum sulla Giustizia, il risultato oggi è in bilico e l'affluenza sarà decisiva. Con la partecipazione al 46% favorito il Sì; Referendum Giustizia, No in vantaggio (ma la partita è tutta da giocare): ecco perché l'affluenza può fare la differenza; Referendum, caro Gratteri ecco perché voterò Sì e senza essere indagato.

Sondaggi politici 2026/ Referendum giustizia: avanti il No al 50,6% ma con affluenza al 46% vincerebbe il SìSondaggi politici 2026, referendum giustizia tra caso Gratteri e rebus affluenza: avanti No al 50,6%, ma con la partecipazione al 46% vincerebbe Sì ... ilsussidiario.net

Referendum Giustizia, cosa dicono gli ultimi sondaggi e cosa teme la maggioranza di GovernoAl momento, secondo Swg, sia il Sì che il No si attestano sul 38 per cento dei consensi. La scorsa settimana, sempre secondo Swg, il No era al 37. La crescita del No di un punto è arrivata proprio ... blitzquotidiano.it

Sondaggi politici elettorali: chi vincerà il referendum sulla Giustizia dopo le parole di Gratteri, i partiti nell'ultima Supermedia x.com

Roberto Saviano ribadisce che se vincerà il SI al #referendum indebolirà la lotta antimafia. Votare No dunque alla #riforma disegnata dal Guardasigilli Carlo Nordio e approvata dalla maggioranza che sostiene Giorgia Meloni ANM Associazione Nazionale Ma - facebook.com facebook